Мостовой поддержал решение КДК не дисквалифицировать Клаудиньо за мат в адрес арбитра

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение КДК РФС не дисквалифицировать Клаудиньо за нецензурные выражения в сторону резервного арбитра во время матча 5-го тура РПЛ «Химки» — «Зенит» (1:1). Игрок будет наказан только денежным штрафом в размере 250 тысяч рублей.

«Все, скорее всего, правильно. А что такое? Ничего страшного, у нас многие ругаются матом, просто они не попадают в кадр. Если каждого дисквалифицировать, кто ругается матом, тогда вообще играть будет некому», — сказал Мостовой «СЭ».

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 13 очками после 5 туров, опережая идущее вторым московское «Динамо» на 1 балл.

В 6-м туре «Зенит» встретится со «Спартаком». Матч пройдет 24 августа в Санкт-Петербурге.

Александр Абустин