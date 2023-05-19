Мостовой: «Дерби «Спартака» и ЦСКА можно назвать матчем за второе место в РПЛ»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о матче 28-го тура чемпионата России против ЦСКА.

«Дерби «Спартака» и ЦСКА можно назвать матчем за второе место в РПЛ. Вообще, каждая игра этих команд отличается. Но этот матч не идет в плюс, он ничего не даст, кроме серебряных медалей, мы же не играем в еврокубках. Раньше градус и ответственность игр были намного выше. «Зенит» сейчас стал чемпионом, и все успокоилось, всем уже все равно на остальных. Может, только немного интересно, кто вылетит напрямую из РПЛ.

Могу сказать, что ЦСКА вряд ли будет четвертым. А так бессмысленно говорить, у кого шансов на призовые места больше. Не могу сказать, что для «Спартака» будет провальным сезон, если они займут четвертое место. Я уже много раз говорил, что у красно-белых все великолепно и замечательно. У них все нормально со старыми людьми, не футбольными, и наоборот. Если бы они сейчас были на девятом месте, то это можно было бы назвать провалом. Сможет ли «Спартак» тогда бороться с «Зенитом» за чемпионство в следующем году? Много раз говорили, что у «Зенита» по итогу останется старый состав на новый сезон и петербуржцы опять будут главными претендентами на золото. А наверняка многие скажут, что петербуржцы уже чемпионы следующего розыгрыша чемпионата. Ведь правда «Зенит» всех сильнее и выше», — цитирует Metaratings.ru Мостового.

«Спартак» сыграет с ЦСКА в воскресенье, 21 мая. Начало матча – в 16.30 по московскому времени.