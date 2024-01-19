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Мостовой — об Амарале: «Приезжают и только языком чешут. А кто-то хавает»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о назначении португальца Томаша Амарала на пост спортивного директора «Спартака».

«Они все приезжают и только языком чешут. А кто-то хавает. Вы кто такие? Амарал играл в футбол? Да где он там играл? А то он рассказывает, что нашел связь с Абаскалем... Еще бы он не нашел. Ощущение, что у нас в стране в футбол никто никогда не играл. А если честно, то уже все равно: кто, где, когда и зачем», — сказал Мостовой «СЭ».

Томаш Амарал. «Спартак» — самый популярный клуб России. От таких предложений не отказываются". Первое интервью Амарала

22 декабря 2023 года «Спартак» объявил, что новым спортивным директором клуба стал португалец Томаш Амарал. До этого онработал в «Бенфике».

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков после 18 туров.

Александр Мостовой
ФК Спартак (Москва)
Томаш Амарал
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