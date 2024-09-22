Мостовой: «Такого тренера, как Станкович, «Спартаку» не хватало»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем матче «Спартака» и «Динамо» в 9-м туре РПЛ.

«Думаю, что в этом матче фаворита нет, но у «Спартака» чуть больше шансов. Небольшое преимущество у «Спартака» будет за счет домашнего поля. По сути, сегодня мы увидим матч двух равных команд. Посмотрим, кому повезет больше. Сейчас мне нравится то, что делает Станкович в «Спартаке». Такого тренера не хватало команде», — сказал Мостовой «РБ Спорт».

После восьми туров «Спартак» располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России с 15 очками. В активе «Динамо» 16 очков, бело-голубые занимают четвертую строчку.