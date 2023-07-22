Мостовой предположил, от чего будет зависеть успех «Спартака» в матче с «Оренбургом»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча московской команды с «Оренбургом» в первом туре РПЛ.

«Не знаю, увидим ли мы в матче с «Оренбургом» завтра «Спартак» образца осени или весны прошлого сезона. Станет ясно, когда команда выйдет на поле. Не так давно был товарищеский матч с азербайджанским «Нефтчи». В нем спартаковцы играли нормально. Они должны сейчас выглядеть нормально после межсезонья. Все зависит от футболистов. Если они хорошо готовы, мотивированы и на кураже, то может получиться приемлемый результат. Вчерашний матч «Динамо» с «Краснодаром» тому подтверждение», — цитирует Мостового Vprognoze.ru.

«Спартак» сыграет с «Оренбургом» в воскресенье, 23 июля. Начало матча — в 17.30 по московскому времени. Главным тренером красно-белых является Гильермо Абаскаль, оренбуржцев возглавляет Иржи Ярошик.