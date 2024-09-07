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Мостовой поделился мнением о трансферной политике «Спартака»

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Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о трансферной политике «Спартака».

«Уже много раз мы говорили о том, что приходят новые люди и по-новому метут. Было бы странно, если бы в «Спартак» пришел новый спортивный директор и сказал, что нам никто не нужен. На этом все зарабатывают деньги. При Абаскале незаменимым защитником был Дуарте. Сейчас никто не знает, где он. Вроде бы выставлен на трансфер. А что касается Мангаша, если он нормальный игрок, значит, нормальный. В принципе все, кого «Спартак» купил, хорошие ребята. Да и те, кто был, тоже неплохие. При Абаскале Бонгонда сидел в запасе, сейчас он играет», — приводит слова Мостового Евро-Футбол.Ру.

После 7 туров «Спартак» с 14 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Евро-Футбол.Ру.
Александр Мостовой
Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)

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