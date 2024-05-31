Мостовой уверен, что с Ивичем «Краснодар» стал бы чемпионом России

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением об увольнении Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».

«Я до сих пор не понимаю, как можно было уволить Ивича. С ним «Краснодар» выглядел намного увереннее, чем сейчас. Думаю, что они бы боролись за первое место и стали бы чемпионами с Ивичем. Было видно, что команда это решение не очень поняла. Глаза у легионеров потухли. Понятно, почему они все хотят уйти сейчас», — сказал Мостовой «РБ Спорт».

Под руководством Ивича «Краснодар» завершил осеннюю часть сезона РПЛ на первом месте в турнирной таблице. Его сменил Мурад Мусаев. Ранее специалист тренировал «быков» с 2018 по 2021 год. Впервые в истории кубанский клуб завоевал серебряные медали чемпионата России.