Мостовой — о матче «Спартака» и «Крыльев Советов»: «Если снег не пойдет, ничего страшного не будет»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос, чего следует ждать от матча 18-го тура РПЛ между красно-белыми и «Крыльями Советов».

«Уже два дня снег не идет. Если не пойдет, ничего страшного не будет, хотя температура не совсем комфортная. Но, думаю, в день матча будут принимать какие-то решения. Если снега не будет, думаю, будут играть. Кому это будет больше на руку, только игра покажет. Мы видели пример «Локомотива», который забил три «Зениту». Видели игру ЦСКА, который в принципе нормально играл и выиграл у «Ростова». Всегда кто-то будет доволен, кто-то нет. Чаще всего, тот, кто выигрывает, ничего не говорит, а тот, кто проиграл, всегда жалуется. Если снега не будет, поле у «Спартаке» неплохое, поэтому ничего страшного не произойдет, а там уже кто как приспособится, будет зависеть от футболистов», — цитирует Metaratings.ru слова Мостового.

Матч между командами должен пройти 9 декабря на домашнем стадионе «Спартака» в Москве и начаться в 14.00 по московскому времени. На данный момент «Крылья Советов» с 29 очками занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. У красно-белых 27 очков и седьмая позиция.