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Сегодня, 21:48

Мостовой поделился мыслями о системе «весна-осень» в РПЛ

Даниил Аршавский
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Бывший футболист Александр Мостовой высказался об идее вернуть чемпионат России к системе «весна-осень».

«Подойдите к любому, кто следит за футболом, и спросите: какая система? Какая разница? Было у нас, когда снег выпал, две-три игры. Одну перенесли, вторую не сыграли — и всё, в принципе, ничего страшного. У нас же нет такого, что целый месяц вон какая зима стоит. И сейчас даже можно было играть», — цитирует Мостового Metaratings.ru.

С сезона-2011/12 российский футбол перешел на систему «осень-весна». В России система «весна-осень» работает во Второй лиге в дивизионе «Б».

Источник: Metaratings.ru
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Александр Мостовой
Футбол
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