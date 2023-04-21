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Мостовой поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Краснодар»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ, в котором красно-белые встретятся с «Краснодаром».

«Когда «Краснодар» начал играть свои первые матчи в этом году, я увидел у них человек девять иностранцев, из которых про семерых никто ничего не знал, плюс новый тренер. Я сказал, что в принципе неплохо, надо было перетереться друг к другу и найти связь на поле. Сейчас они стали выкарабкиваться потихоньку и выиграли несколько игр подряд. Хотя то, что было в матче Кубка России с «Крыльями» — это удивление, ужас. «Краснодар» нащупал свою игру и сейчас неплохо выглядит. После того, что у «Спартака» произошло с «Акроном», они должны закрыться на базе и готовиться к «быкам». Я бы не сказал, что «Краснодар» будет фаворитом в этом матче. Красно-белые озлоблены, они должны выходить и побеждать, но я не сказал бы, что «Спартак» здесь смотрится предпочтительнее. «Краснодар» понимает, что у их оппонентов не все хорошо и их лихорадит в последнее время. У футболистов красно-белых должна появиться какая-то злость. Я прогнозирую ничейный результат, но с каким счетом не могу сказать. Надо понимать кто будет играть, появятся ли Джикия, Промес», — приводит слова Мостового Metaratings.ru.

Матч «Спартак» — «Краснодар» состоится на «Открытие Банк Арене» 24 апреля. Главный арбитр встречи Владислав Безбородов даст стартовый свисток в 19:00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/mostovoi-posle-matcha-s-akronom-spartak-dolzhen-zakrytsya-na-baze-i-gotovitsya-k-krasnodaru-245051/
Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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