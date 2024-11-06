Мостовой остался впечатлен базой «Динамо» на стажировке: «В шутку сказал: «Вот бы переделать паспорт, сбросить лет 30»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой рассказал «СЭ» о впечатлениях после первого дня стажировки в московском «Динамо».

«Первый день прошел хорошо, остался рад и доволен тем, что, несмотря на вчерашнее поражение, в «Динамо» встретили меня хорошо. Даже с улыбками встретили тренеры Марцел Личка и Ролан Гусев. Мы пообщались, повспоминали прошлое, а когда встречаются футбольные люди, то им всегда есть о чем поговорить», — сказал Мостовой «СЭ».

Бывший игрок сборной России также поделился впечатлениями от общения с главным тренером бело-голубых Марцелом Личкой.

«Я с Марцелом и до сегодняшнего дня пересекался, поэтому общение с ним для меня не что-то новое. Но приятно выделилось то, что хоть они вчера и проиграли, все были в хорошем духе. Не было такого, что команда была напряжена, подавлена или без настроения. В самой же беседе мы обсудили и вчерашний матч и прошлое повспоминали, после чего мне экскурсию провели по динамовской базе. Я на ней был в первый раз, и, конечно, был впечатлен ее масштабами. Как я в шутку сказал: «Блин, вот бы переделать паспорт, сбросить лет 30». Ну и на поле посмотрел, понаблюдал, поснимал немного», — добавил Мостовой.

Александр Мостовой проходит обучение на тренерскую лицензию. Изначально он должен был пройти стажировку в «Спартаке», но красно-белые отказали 56-летнему специалисту.

(Денис Сафронов)