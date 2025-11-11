Видео
11 ноября, 20:34

Мостовой положительно оценил работу Станковича в «Спартаке»: «Было больше плюсов»

Александр Абустин
корреспондент
Александр Мостовой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость об увольнении Деяна Станковича с поста главного тренера красно-белых.

Во вторник, 11 ноября московский клуб объявил о расторжении контракта с 47-летним сербом по обоюдному соглашению сторон.

«Многие догадывались, что это произойдет, но я думал, что это случится перед зимней паузой. Впрочем, удивляться нечему. В его работе было больше плюсов, как по мне. Если бы еще не было этих нефутбольных историй с удалениями...» — сказал Мостовой «СЭ».

Станкович возглавлял «Спартак» с лета 2024 года. Под руководством сербского специалиста красно-белые провели 64 матча во всех турнирах, в которых 37 раз победили, 10 раз сыграли вничью и 17 раз уступили.

В сезоне-2024/25 «Спартак» занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ. После 15 туров чемпионата России-2025/26 красно-белые идут на шестой строчке с 25 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 очков.

Деян Станкович.«Спартак» отправил Станковича в отставку: онлайн-трансляция

8

  • Кондрат Ник

    В чем плюсы-то? Почему не названы? Минусы работы Станковича всем видны. При сильном составе в Спартаке нет игры. Времени для налаживания игры было более, чем достаточно. И где результат? Станковичу создали идеальные условия, продлили дорогой контракт, купили дорогих по меркам РПЛ игроков. И где работа (и плюсы) Станковича? Игры нет, нет стабильного состава. Станкович выезжает только за счет класса купленных легионеров.

    12.11.2025

  • Кондрат Ник

    Если легионеры не в настроении, то Спартак проваливается. В чем тогда работа тренера, если не в становлении игры и подбора мотивированных (тренером) легионеров в основу. На место Станковича поставь любого более-менее квалифицированного тренера и с тем же набором игроков результат будет примерно такой же. Я не футбольный человек, как "эксперт" Мостовой. Но по-моему, роль тренера в команде это выдавать максимум результата при подборе игроков.

    12.11.2025

  • Кондрат Ник

    Если команда играет слабо с заведомо низшими по подбору командами и не стабильно, то чья еще это вина, если не тренера? О каких плюсах работы Станковича несет этот балабол? Все эти российские "эксперты", в газетах, в телевизорах, балаболят одно и тоже. "Вот в наше время, когда мы играли" все было вот так, а это вообще не так тут. Типа они были игроками и все знают и понимают. Лучшая футбольная школа для России это советская. ОК. И чего все эти бывшие советские футболисты достигли в реале, а не на словах, как тренеры? Только всех поливают, особенно иностранных тренеров, а сами сидят в студии комментаторами или провалились, как тренеры.

    12.11.2025

  • Кондрат Ник

    Типа "возьмите нас тренировать сильные команды, мы "футбольные", ща мы всех порвем, как тузик грелку. Несут полный профессиональный бред все эти "футбольные эксперты". Типа "надо наладить дисциплину", всех расставить по позициям и будет вам счастье. Типа штаб Станковича это не понимает за те деньги, которые им платят? Они может и понимает, это элементарные вещи в футболе. Просто они слабые тренеры и мотиваторы. Деньги хотят получать большие, но работать ленятся (иначе работали бы над своими ошибками и делали выводы из своих провалов). Посмотрим кого Спартак опять купит и что будут опять нести эти советские "футбольные эксперты". В Спартаке любой новый тренер это "день сурка". Критиковать легко и приятно. Тем более, что сами ничего не достигли тренерами.

    12.11.2025

  • Igor Alexandrov

    шурика на царство!!а помощником бубена-лесоруба- вот наржемся,на годы вперед:rofl::rofl::rofl:

    11.11.2025

  • kpmanager

    саша чудак на букву М

    11.11.2025

  • zg

    Пора Царя в больничку...Соответствующую......

    11.11.2025

  • 36

    Пора,Ваше величество..

    11.11.2025

    Александр Мостовой
    Деян Станкович
    Футбол
    РПЛ
    ФК Спартак (Москва)
