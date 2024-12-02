Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:55

Мостовой посоветовал тренерам без футбольной карьеры пойти в фехтование

Telegram Дзен

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» поделился мнением о приглашенных тренерах в РПЛ, которые не имели футбольные карьеры.

«Если будут пихать всяких Тедеско, Абаскалей, то, конечно, будет все шарахаться. Это камень в город «Спартака»? Нет, это камень в огород людей, которые в футбол не пойми откуда пришли. Чего ж они все в футбол пришли? Чего ж эти тренеры в гандбол, волейбол, фехтование не пойдут? Пусть туда идут. В футболе просто самые быстрые деньги. Из-за них они сюда и пришли», — сказал Мостовой «СЭ».

С 2023 экс-футболист проходит обучение на тренерскую лицензию в Академии РФС.

Дарик Агаларов

Александр Мостовой
Читайте также
Байден снял все уголовные обвинения со своего сына Хантера. Что пишут СМИ
Более 500 новых автомобилей 2022 года остались нераспроданными
Суд приговорил основателя наркоимперии к пожизненному заключению
Губернатор Федорищев сдал прокуратуре двух самых влиятельных футбольных агентов, статьи о мошенничестве и растрате. Что опять происходит в «Крыльях Советов»
Роналду проиграл крупную сумму фанату в челлендже у Мистера Биста
Бой за $ 191 000 000. Сколько заработают Фьюри и Усик
Сегодня
Вчера
Неделя