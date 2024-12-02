Мостовой посоветовал тренерам без футбольной карьеры пойти в фехтование

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» поделился мнением о приглашенных тренерах в РПЛ, которые не имели футбольные карьеры.

«Если будут пихать всяких Тедеско, Абаскалей, то, конечно, будет все шарахаться. Это камень в город «Спартака»? Нет, это камень в огород людей, которые в футбол не пойми откуда пришли. Чего ж они все в футбол пришли? Чего ж эти тренеры в гандбол, волейбол, фехтование не пойдут? Пусть туда идут. В футболе просто самые быстрые деньги. Из-за них они сюда и пришли», — сказал Мостовой «СЭ».

С 2023 экс-футболист проходит обучение на тренерскую лицензию в Академии РФС.

Дарик Агаларов