Мостовой поздравил «Спартак» с 103-летием: «Остается пожелать только какой-нибудь победы. Когда-нибудь»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» поздравил клуб с 103-летием.

«Спартаку» остается пожелать только какой-нибудь победы. Когда-нибудь. Все-таки за 20 лет выиграть один чемпионат и один Кубок — это очень мало для такой команды, которая потратила за это время миллиарды рублей», — сказал Мостовой «СЭ».

Сегодня московскому клубу исполнилось 103 года!

«Спартак» является 12-кратным чемпионом СССР, 10-кратным чемпионом России, 10-кратным обладателем Кубка СССР, 4-кратным обладателем Кубка России, а также победителем Суперкубка страны.

После 24 туров «Спартак» с 47 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 5 очков.