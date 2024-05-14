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Сегодня, 18:14

Мостовой предложил руководству «Спартака» на место Слишковича вернуть Абаскаля

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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о будущем исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» Владимира Слишковича в столичном клубе.

«Кажется, об этом в последнее время все только и говорят. Отвечу шуткой. Верните Абаскаля! Готов ли Слишкович возглавить «Спартак» на постоянной основе? А почему нет? С одной стороны, сейчас на него ничего не давит. Взять того же Абаскаля, который привёл десять помощников. Одним из них и был Слишкович.

Причем, давайте скажем честно, мы даже не знали, как он выглядит. Никто ни за что не отвечал. Но назначили Владимира, и москвичи под его руководством ни разу не уступили», — заявил Мостовой RT.

После 28 туров «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков. При боснийском специалисте московский клуб одержал 4 победы и 3 раза сыграл вничью.

Источник: RT
Александр Мостовой
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
Гильермо Абаскаль
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