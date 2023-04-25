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25 апреля, 23:01

Мостовой предложил себя на должность руководителя судейского корпуса РФС

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист Александр Мостовой предложил себя на должность руководителя судейского корпуса Российского футбольного союза.

«Мы постоянно говорим о судейских ошибках. Другое дело, что это накапливается и вылезает уже в такие чудо-скандалы. Судейства на высоком уровне никогда не было. Раньше было по три или четыре ошибки за тур, а сейчас в одной игре столько. Основная проблема в том, что судьи никогда не играли в футбол, поэтому им трудно разобраться. Они смотрят VAR с пятью телевизорами и тремя помощниками — все равно допускается ошибка. Было бы неплохо, чтобы я возглавил судейский корпус РФС. По крайней мере, было бы меньше ошибок. Кто-то будет возникать, а я скажу: «Ребята, извините, но по-футбольному это не пенальти». Когда в мизинец руки мяч попадает в момент, когда игрок вообще мимо бежит, то какой это пенальти?» — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Источник: https://www.championat.com/football/news-5080975-mostovoj-bylo-by-neploho-chtoby-ya-vozglavil-sudejskij-korpus-rfs-bylo-by-menshe-oshibok.html
Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
РФС
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