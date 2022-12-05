Мостовой предположил, что Шалимов сходит с ума из-за употребления алкоголя

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой в интервью «СЭ» отреагировал на грубый ответ экс-тренера «Урала» Игоря Шалимова в свой адрес.

«Слова Шалимова? Да я могу тысячу таких историй рассказать. Он послал меня на три буквы? Люди потихоньку сходят с ума. Может, у Шалимова из-за алкоголя потихоньку и проявляется это. Правдива ли эта история? Спросите весь футбольный мир. Вам все ответят», — сказал Мостовой «СЭ».

Ранее Игорь Шалимов послал Мостового на *** и рассказал историю о том, как футболист, будучи пьяным, просидел три часа в холодной машине.