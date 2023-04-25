Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

25 апреля, 23:24

Мостовой предположил, почему российские игроки редко уезжают за границу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой предположил, почему российские игроки редко уезжают за границу.

«Почему сегодня за рубежом на ведущих ролях практически нет россиян? Был такой мультик «Возвращение блудного попугая». Там была фраза «Нас и здесь неплохо кормят». Когда в отечественном футболе появились большие деньги, пропала мотивация. Когда у нас пачками уезжали за рубеж? После Евро-2008. И то тогда многие быстро вернулись, задержались только Погребняк и Павлюченко. У нас не было другого выбора тогда, вот и играли в Европе по десять лет. Мы уезжали из страны, которая распалась. Здесь творилось не пойми что», — приводит слова Мостового «Евро-Футбол.Ру».

Источник: https://www.euro-football.ru/article/35/1005100333_mostovoy__o_rossiyskih_igrokah_ih_i_zdes_neploho_kormyat
Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
2
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Инсайдер — об отсутствии Ничушкина в составе «Колорадо»: «Это связано с алкоголем»
Брэду Питту доверят болид «Формулы-1». Зачем актер сядет за руль?
Правящая партия в ЮАР заявила о выходе страны из МУС
В Москве во время операции умер актер из сериала «Реальные пацаны»
Киркоров публично ответил на оскорбления Галкина
Глава АвтоВАЗа объявил о подорожании автомобилей Lada с 1 мая
Популярное видео
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кузьмичев не считает, что Промес сильнее Азмуна и Вагнера

«Ахмат» — «Сочи»: гости грубо нарушили правила игры. Или судья РПЛ не умеет заполнять протокол?