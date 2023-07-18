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Мостовой: «Где еще легионеры «Зенита» смогут выиграть столько трофеев?»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о большом количестве легионеров в «Зените».

«Почему они идут в «Зенит»? Их можно понять, ведь где еще они столько трофеев выиграют? Возьмем, например, Вендела. Говорят, что он сейчас может уйти. Но в каком клубе топ-5 европейских лиг он сможет завоевать столько медалей? Для этого нужно перейти в клуб, который доминирует в своей лиге. «Баварию», ПСЖ, «Манчестер Сити», «Реал» или «Барселону». Но туда перейти очень сложно. Значит, только в «Зените» они смогут штамповать победы. Вторым фактором является долгий зимний перерыв. Это очень солидный бонус, если сравнивать с графиками в Европе, где такого отдыха и рядом нет», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

На данный момент в составе петербургского клуба числятся 9 бразильцев и 2 колумбийца.

По итогам сезона-2022/23 «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. В первом туре нового сезона РПЛ сине-бело-голубые сыграют против «Пари НН». Матч пройдет 22 июля и начнется в 15.15 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-gde-eshhe-legionery-zenita-smogut-vy-igrat-stol-ko-trofeev/
Александр Мостовой
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