Мостовой пригласил Тотти на очный матч в падел

Экс-футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» рассказал о встрече с бывшим футболистом «Ромы» Франческо Тотти.

«Спокойно общались с Франческо. Он был немного сдержан в комментариях, потому что, как вы знаете, на него немного наехала итальянская пресса. Не совсем уютно чувствовал себя в плане этого. Спросил его, он говорит: «Да нет, нормально все. Просто неудобно будет возвращаться в Италию. Наверняка там будут что-нибудь опять приписывать».

А так просто смеялись, говорили про общих друзей. Позвал его на очный матч в падел. Посмеялись. Франческо говорил, что он лучший игрок. Я сказал: «Нет, я». На корте встретимся. Решим. Когда у нас эту игру никто не знал, я 30 лет назад все знал и играл уже.

От меня еще раз Франческо огромный привет. Еще раз встретимся!» — сказал Мостовой «СЭ».

8 апреля Тотти посетил церемонию вручения наград международной премии «Премия РБ-2025», которая прошла в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер.