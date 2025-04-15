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15 апреля, 11:14

Мостовой пригласил Тотти на очный матч в падел

Микеле Антонов
Корреспондент
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Экс-футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» рассказал о встрече с бывшим футболистом «Ромы» Франческо Тотти.

«Спокойно общались с Франческо. Он был немного сдержан в комментариях, потому что, как вы знаете, на него немного наехала итальянская пресса. Не совсем уютно чувствовал себя в плане этого. Спросил его, он говорит: «Да нет, нормально все. Просто неудобно будет возвращаться в Италию. Наверняка там будут что-нибудь опять приписывать».

А так просто смеялись, говорили про общих друзей. Позвал его на очный матч в падел. Посмеялись. Франческо говорил, что он лучший игрок. Я сказал: «Нет, я». На корте встретимся. Решим. Когда у нас эту игру никто не знал, я 30 лет назад все знал и играл уже.

От меня еще раз Франческо огромный привет. Еще раз встретимся!» — сказал Мостовой «СЭ».

8 апреля Тотти посетил церемонию вручения наград международной премии «Премия РБ-2025», которая прошла в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер.

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Александр Мостовой
Франческо Тотти
Футбол
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