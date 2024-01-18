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Сегодня, 19:04

Мостовой признался, что в «Спартаке» прошел один из лучших периодов в его жизни

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой назвал время, проведенное в московской команде, одним из лучших в своей жизни.

«Какой период в моей жизни самый яркий и лучший? В «Спартаке» был один из лучших периодов в моей жизни, конечно. Мне ведь тогда было до 20 лет», — цитирует Мостового Legalbet.

Мостовой выступал за «Спартак» с 1987 по 1992 год. Вместе с красно-белыми он становился двукратным чемпионом СССР и обладателем Кубка Федерации футбола СССР.

В разное время россиянин также играл за «Сельту», «Бенфику», «Кан», «Страсбург», «Алавес». В августе 2023-го года он начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС.

Источник: https://legalbet.ru/news/mostovoj-rasskazal-kakoj-period-ego-zhizni-bil-dlya/
Александр Мостовой
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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