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Сегодня, 11:50

Мостовой — о победе «Спартака»: «Главное, чтобы в клуб ни при каких условиях не вернули Абаскаля»

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Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» победу над «Крыльями Советов» (3:0) в матче 2-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«По первому тайму было видно, что и «Крылья» могли забить, но мастерство и класс игроков «Спартака» на порядок выше. Еще после первого тура говорил, что Станкович разберется с тем, кто у него будет играть. Обойма у клуба большая, поэтому у команды все хорошо. Главное, чтобы в клуб ни при каких условиях не вернули Абаскаля. Просто в нашем футболе случается много метаморфоз, поэтому не дай бог. Я просто напоминаю, потому что люди быстро всякое забывают», — сказал Мостовой «СЭ».

«Спартак» с 6 очками занимает первое место в группе A, «Крылья Советов» без очков находятся на последней строчке.

(Денис Сафронов)

Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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