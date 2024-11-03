Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:00

Мостовой призвал отменить красную карточку Литвинова

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о драке в матче 14-го тура РПЛ против ЦСКА (2:0).

«Момент с Рошей — однозначно красная. Наверняка, ему дадут несколько матчей дисквалификации. Комитет решит. Литвинову я бы отменил эту карточку. Было видно, что он ничего не делал. Руслан просто держал Рошу, чтобы он не ударил еще кого-то, не шпилянул! Бабич так же держал. Тут однозначно. Для этого же есть специальный комитет. Если бы я там был, конечно, отменил бы», — сказал Мостовой «СЭ».

Экс-игрок «Спартака» также поделился мнением о том, упустил ли игру арбитр матча Алексей Сухой.

«Судья же не один. Они сидят перед тремя телевизорами. Удивляюсь, почему Роша получил карточку и начал спорить», — добавил Мостовой.

«Спартак» набрал 25 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича обошла ЦСКА, который с 24 очками расположился на 6-й строчке.

Александр Мостовой
Руслан Литвинов
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Алексей Сухой

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Воспитательное удаление Кузи и сгоревшая «армейская» хата. Что произошло в матче «Салават Юлаев» - СКА
Россияне будут отдыхать 3 и 4 ноября в 2024 году
Лечебное пособие: максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тыс. в день
Установлена передавшая оружие исполнителям теракта в «Крокусе» группировка
Экс-член Госдепа рассказал о возможных требованиях Трампа от РФ в случае победы
Игнатова не исключила своего участия в Олимпиаде в Италии
Материалы сюжета РПЛ, 14-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
Виллиана Рошу избаловала ЭСК, но в драке в дерби виноват судья Сухой
Мостовой: «Был удивлен, когда до игры говорили, что ЦСКА легко обыграет «Спартак»
Станкович: «Сербское дерби с Николичем? Сегодня писалась страница московского дерби»
Роша: «Судья принял правильное решение. Но мне кажется, надо было больше спартаковцев удалять»
Станкович: «Не стану комментировать работу арбитров»
Станкович: «Бонгонда должен был забить. Я знал, что его прорвет»
Сегодня
Вчера
Неделя