Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:47

Мостовой прокомментировал будущее Карпина в сборной России

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о работе Валерия Карпина в национальной команде.

— Много обсуждается возможное продление контракта Карпина. На ваш взгляд, есть разница, кто сейчас тренирует сборную?

— На мой взгляд, нет. Вообще я остаюсь при своем мнении: совмещение постов — это неправильно. Был же недавно момент в Казахстане: «Ахмат» правильно сделал, что настоял на выборе. А-то ты работаешь здесь, потом там и там. Что это такое?

— В случае с Карпиным «Ростов» должен настоять?

— Конечно, «Ростов» или сборная. В принципе — зачем это совмещение? Потом говорят: «Ну, не получилось»... Конечно! Как получится, если ты разрываешься на 10 сторон? — цитирует Карпина «РБ Спорт».

Ранее в РФС рассказали о переговорах с Карпиным по новому контракту. Параллельно тренер возглавляе «Ростов».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-kontrakt-karpina-net-raznitsy-kto-sejchas-treniruet-sbornuyu-a-sovmeshhat-nepravil-no/
0
Читайте также
Джокович снялся с «Ролан Гаррос» и лишился звания первой ракетки мира
«Рейнджерс» во второй раз за три года проиграли финал Восточной конференции
Родословное древо Путина представили на ПМЭФ
Она лучше, чем Шарапова! Девочка из России с редким именем Мирра приводит в восторг весь мир на Открытом чемпионате Франции по теннису
Российские военные сбили украинский Су-25 на запорожском направлении
В ЕК заявили о серьезном энергетическом кризисе в Евросоюзе
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Шамиль Газизов заявил, что махачкалинского «Динамо» нет глобальной задачи в РПЛ