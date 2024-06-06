Мостовой прокомментировал будущее Карпина в сборной России

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о работе Валерия Карпина в национальной команде.

— Много обсуждается возможное продление контракта Карпина. На ваш взгляд, есть разница, кто сейчас тренирует сборную?

— На мой взгляд, нет. Вообще я остаюсь при своем мнении: совмещение постов — это неправильно. Был же недавно момент в Казахстане: «Ахмат» правильно сделал, что настоял на выборе. А-то ты работаешь здесь, потом там и там. Что это такое?

— В случае с Карпиным «Ростов» должен настоять?

— Конечно, «Ростов» или сборная. В принципе — зачем это совмещение? Потом говорят: «Ну, не получилось»... Конечно! Как получится, если ты разрываешься на 10 сторон? — цитирует Карпина «РБ Спорт».