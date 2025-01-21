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Сегодня, 18:29

Мостовой прокомментировал будущий уход Вендела из «Зенита»

Даниил Аршавский
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Бывший футболист Александр Мостовой поделился мнением о переходе полузащитника «Зенита» Вендела в «Ботафого» будущим летом.

Бразильский хавбек покинет сине-бело-голубых летом 2025 года в рамках сделки петербургского клуба с «Ботафого» по трансферу Луиса Энрике.

«Вендел же уйдёт летом. Спокойно доиграет чемпионат и уедет. Как Вендел отыграет вторую половину сезона? Однозначно нормально. Он поиграл здесь, заработал приличные деньги и знает, что возвращается на родину. Поэтому, конечно, мотивация сумасшедшая должна быть, потому что ты знаешь, что ты уезжаешь домой, на родину, к своим близким, к своим родным, в свою страну, где звучит твой язык», — цитирует Мостового Metaratings.ru.

Вендел присоединился к «Зениту» в 2020 году. В общей сложности на счету полузащитника 21 гол и 34 результативные передачи в 142 матчах за петербургскую команду.

Источник: Metaratings.ru
Александр Мостовой
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
РПЛ
ФК Ботафого
ФК Зенит
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