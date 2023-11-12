Мостовой — о «Краснодаре»: «Не случайно они на первом месте еще идут»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой подвел итоги матча 15-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).

— На ваш взгляд этот «Краснодар» способен сдвинуть вас с первого места?

— На дистанции посмотрим, пока они хорошо действуют. У них хороший тренер, ребята сплотились. Очень тяжело было с ними играть. Не случайно они на первом месте еще идут.

— Это самый опасный ваш конкурент за эти пять бесконечных чемпионств или сколько вы там застали из них?

— Там всегда есть то «Динамо», то «Спартак», но под конец отклеивались. Думаю, в этом году больше всего интерес, потому что мы еще ни разу на первом месте не были в таблице за весь период, это первый раз такой.

— То есть есть шанс, что в этом году станете чемпионом чуть позже, чем за три-четыре тура до конца?

— Надеюсь, станем, а когда — уже без разницы.

«Краснодар» набрал 32 очка и завершил первый круг РПЛ на первом месте. «Зенит» идет на второй строчке с 30 баллами.

В следующем туре «быки» 26 ноября сыграют на выезде с «Уралом», а питерцы 25 ноября примут «Сочи».