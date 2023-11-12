Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 07:45

Мостовой — о «Краснодаре»: «Не случайно они на первом месте еще идут»

Георгий Горностаев
корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой подвел итоги матча 15-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).

— На ваш взгляд этот «Краснодар» способен сдвинуть вас с первого места?

— На дистанции посмотрим, пока они хорошо действуют. У них хороший тренер, ребята сплотились. Очень тяжело было с ними играть. Не случайно они на первом месте еще идут.

— Это самый опасный ваш конкурент за эти пять бесконечных чемпионств или сколько вы там застали из них?

— Там всегда есть то «Динамо», то «Спартак», но под конец отклеивались. Думаю, в этом году больше всего интерес, потому что мы еще ни разу на первом месте не были в таблице за весь период, это первый раз такой.

— То есть есть шанс, что в этом году станете чемпионом чуть позже, чем за три-четыре тура до конца?

— Надеюсь, станем, а когда — уже без разницы.

«Краснодар» набрал 32 очка и завершил первый круг РПЛ на первом месте. «Зенит» идет на второй строчке с 30 баллами.

В следующем туре «быки» 26 ноября сыграют на выезде с «Уралом», а питерцы 25 ноября примут «Сочи».

Андрей Мостовой
ФК Зенит
ФК Краснодар
0
Читайте также
Итоговый турнир ATP с Медведевым и Рублевым стартует 12 ноября
CAS вынесет решение по делу Камилы Валиевой в январе 2024 года
Командир роты группировки «Днепр» рассказал о бое с морпехами ВСУ на левом берегу
Российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ в Киевской области
Индексация выплат: кому повысят пенсии с 1 ноября
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Материалы сюжета: РПЛ, 15-й тур: «Зенит» — «Краснодар», «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
Радимов: «Встреча «Динамо» и «Оренбурга» может изобиловать таким количеством голов, что побьет все рекорды»
Кержаков рассказал, что в «Зените» разбирали игру Кордобы
Кержаков: «Краснодар» больше играл не на победу, а на то, чтобы не проиграть»
Кержаков — о матче с «Краснодаром»: «Мы были ближе к победе»
«Всем хочется быть на первом месте, но нужно еще и мочь». Слова Семака и Ивича после матча «Зенит» — «Краснодар»
Чанов считает, что Акинфеев не виноват в пропущенном голе ЦСКА в матче с «Факелом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кержаков рассказал, что в «Зените» разбирали игру Кордобы

Мостовой заявил, что не ждал вызов в сборную России: «Немного неожиданно было»