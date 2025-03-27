27 марта, 15:30
Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможных предложениях на пост тренера.
«Все, как всегда, спокойно, предложений нет. 25 лет игры за границей не идут на пользу, нужно было здесь обзаводиться друзьями. Позвонить в клубы? Я 25 лет играл не для того, чтобы звонить в клубы, по головам я не хожу, никого не упрашиваю. Все нормально», — сказал Мостовой «СЭ».
Ранее Мостовой объявил, что получил тренерскую лицензию категории А и заявил, что готов работать только в РПЛ.