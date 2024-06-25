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Мостовой — о трансфере Горшкова в «Зенит»: «В футболе все решают деньги и связи»

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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» переход защитника Юрия Горшкова из «Крыльев Советов» в «Зенит».

«В том, что он выбрал «Зенит», а не «Спартак», нет ничего гениального. В футболе все решают деньги и связи. «Спартак» предложил одно, а «Зенит» — другое. Ну, парень и выбрал. Мы же видели это на примере Глушенкова — он был в «Локомотиве» одним из лучших, но ушел в «Зенит». Правильно сделал, что ушел, там он будет выигрывать и получать в пять раз больше», — сказал Мостовой «СЭ».

«Зенит» объявил о переходе 25-летнего защитника из «Крыльев» 24 июня. Сине-бело-голубые заключили с футболистом контракт по схеме «3+1».

Александр Абустин

Александр Мостовой
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Юрий Горшков
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