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Сегодня, 18:54

Мостовой — о расставании «Спартака» с Бальде: «Он нормальный игрок, мог бы пригодиться»

Зарина Халимхонова
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Бывший полузащитник сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» прокомментировал расторжение контракта нападающего Кейта Бальде со «Спартаком».

«Через «Спартак» столько футболистов проходило, уже не придаешь этим новостям значение. Это называется «купи-продай». Парень Бальде неплохой, но я не знаю, что происходит в «Спартаке». Значит на него не рассчитывали. Он нормальный игрок, мог бы пригодиться», — сказал Мостовой «СЭ».

Контракт между Бальде и «Спартаком» был расторгнут по соглашению сторон. Сенегалец дебютировал за красно-белых осенью 2022 года. Всего 29-летний футболист провел 19 матчей за «Спартак», в которых забил четыре мяча. В сезоне-2023/24 он выступал на правах аренды за испанский «Эспаньол».

Софья Грецкая

Александр Мостовой
Кейта Бальде
ФК Спартак (Москва)
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