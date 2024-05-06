Мостовой — о результатах «Зенита»: «Сейчас все матчи тяжелые. Нужно разобраться»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой ответил на вопрос об игровом кризисе команды после ничьей в матче 27-го тура чемпионата России с «Факелом» (1:1).

Сине-бело-голубые не могут победить в РПЛ на протяжении трех матчей кряду.

— Есть ли игровой кризис, усталость?

— Много матчей у нас, каждые три дня. Но думаю не в этом проблема. Только в нас сейчас у нас целая неделя будет. Нужно разобраться. Сейчас надо будет показать все качества, которые у нас есть, чемпионские, так сказать. До этого получалось становиться чемпионами заранее. А тут что-то новое. Поэтому проверим свои силы.

— Какая из трех игр в РПЛ самая тяжелая?

— Слушайте, три матча, у нас одно очко (отрыва, — прим. «СЭ»). Как у нас сейчас происходят матчи, для нас все они тяжелые. В весеннем отрезке выиграли больше чем в два мяча только «Урал». Поэтому все матчи тяжелые сейчас, — сказал Мостовой.

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко.

11 мая петербургский клуб сыграет дома против ЦСКА.