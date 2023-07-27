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Мостовой прокомментировал ситуацию с капитанской повязкой в «Динамо»

Виктория Кравченко
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Бывший нападающий «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на решение тренерского штаба «Динамо» отдать капитанскую повязку Фабиану Бальбуэне, а после передать ее Сергею Паршивлюку.

«Главный тренер сам решает, кого ему назначать капитаном. В этом плане у нас есть пример сборной, где капитанскую повязку вообще давали тем, кто только попал в команду. Главное, чтобы не было чехарды с капитанской повязкой. Если будет так же, как в сборной, то это не дело. Тогда можно будет вообще выходить на поле без капитана», — сказал Мостовой «Евро-футболу.ру».

Капитаном «Динамо» в матче 1-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:3) был защитник Фабиан Бальбуэна. На кубковой встрече бело-голубых с «Пари НН» капитан был Паршивлюк.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005247944_mostovoy_ocenil_situaciyu_s_kapitanskoy_povyazkoy_v_dinamo
Александр Мостовой
Сергей Паршивлюк
ФК Динамо (Москва)
Фабиан Бальбуэна
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