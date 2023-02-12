Александр Мостовой: «Дзюбу нельзя сравнивать с Роналду даже по российским меркам»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова футбольного агента Леонида Гольдмана о том, что нападающий Артем Дзюба — российский Криштиану Роналду.

«Дзюбу не хочется и не надо сравнивать с Роналду, даже несмотря на то, что он взял седьмой номер в «Локомотиве». Артем же просто взял этот номер, потому что он был свободный, у «Локо» тоже же кто-то раньше играл под семеркой. Дзюбу нельзя сравнивать с Криштиану даже по российским меркам.

Артем — сильный футболист. Я удивлялся, что его недавно еще никакой клуб не брал, хорошо, что он нашел «Локомотив». Он однозначно должен помочь железнодорожникам во втором круге РПЛ. Для нашего чемпионата Дзюба — сильный игрок», — цитирует Мостового Metaratings.ru.

8 февраля стало известно о том, что Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца текущего сезона.

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 туров.