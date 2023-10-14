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Сегодня, 17:20

Мостовой — про обучение в академии РФС: «В случае ухода Абаскаля из «Спартака» меня вряд ли возьмут на стажировку»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о своем обучении в тренерской академии РФС.

«Мое обучение проходит в штатном режиме, следующая встреча в ноябре. Прогуливал ли я? Нет, ни я, ни кто-либо другой не прогуливали уроки. Как я могу прогуливать, если самый старший из всех — все свое уже прогулял, ха-ха! Тем более, если я что-то и упустил, то Абаскаль вообще в школу не ходил и на тренерских курсах не присутствовал. Все прекрасно знают, что он не играл в футбол. Где футбол, а где уроки испанца, ха-ха! В случае ухода Абаскаля из «Спартака» меня вряд ли возьмут на стажировку, а он не пойдет доучиваться на тренера к нам в школу РФС. Рано или поздно он доработает в московском клубе, получит кругленькую сумму денег и уедет к себе в Испанию — будет дальше отдыхать и получать удовольствие от жизни. Потому что вряд ли после «Спартака» Абаскаль будет где-либо работать», — цитирует Мостового Sport24.

Мостовой начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС 21 августа.

Будучи футболистом, Мостовой выступал за такие команды, как «Спартак», «Сельта», «Бенфика», «Кан», «Страсбург», «Алавес». В составе красно-белых он стал чемпионом СССР и обладателем Кубка Федерации футбола СССР. В 2005 году Мостовой завершил карьеру игрока.

Источник: https://sport24.ru/football/news-586766-mostovoy-o-progulakh-v-trenerskoy-akademii-rfs-abaskal-voobshche-v-trenerskuyu-shkolu-ne-khodil
Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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