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Сегодня, 19:29

Мостовой о Тихонове в «Спартаке»: «Для меня главное, чтобы не было людей по объявлению»

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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой оценил возможное назначение Андрея Тихонова на пост главного тренера «Спартака».

Ранее бывший футболист красно-белых Егор Титов предложил московской команде рассмотреть кандидатуру 53-летнего специалиста, в данный момент возглавляющего «Енисей».

«Для меня главное, чтобы в «Спартаке» не было людей по объявлению, которые уже несколько раз возглавляли клуб. А так, люди, которые в «Спартаке» что-то значили, — любой из них может. И ничего страшного в этом нет. Тихонов? Есть же другие кандидаты. Я не люблю называть фамилии. Вчера кричали Черчесов, сегодня кто-то сказал про Тихонова. А я сейчас скажу про Аленичева. До того, как «Спартак» разгромил «Ростов», кричали про Карпина», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

14 апреля «Спартак» объявил об увольнении Гильермо Абаскаля. Исполняющим обязанности главного тренера клуба был назначен экс-ассистент испанца Владимир Слишкович.

После 25 туров красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Мостовой
Андрей Тихонов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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