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Сегодня, 17:21

Мостовой прокомментировал возможность перехода Захаряна в «Челси»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

«С переходом Захаряна в «Челси» сложилась несколько странная ситуация. О нем начали говорить уже давным-давно, но до сих пор ничего не произошло. И теперь воспринимаешь это немного по-другому. История выглядит немного мутной.

Если рассматривать чисто футбольные аспекты, то Арсен действительно проявил себя с лучшей стороны. Он однозначно является одним из сильнейших молодых футболистов России. Но в АПЛ другой уровень. И сложности с адаптацией при переходе на него были, есть и будут. Поэтому нельзя уверенно говорить, получится у Захаряна или нет, если он все же уедет в «Челси», — приводит Vprognoze.ru слова Мостового.

Ранее известный итальянский журналист Фабрицио Романо сообщил, что «Челси» до сих пор рассчитывает подписать Захаряна. Лондонцы пытались договориться о трансфере полузащитника в летнее трансферное окно, но сделка сорвалась.

В текущем сезоне 19-летний полузащитник забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 18 матчах за «Динамо» во всех турнирах.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10395062-mostovoj-ocenil-veroyatnost-perehoda-i-perspektivy-zaharyana-v-chelsi.html

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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