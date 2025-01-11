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Сегодня, 21:05

Мостовой: «Был бы я в «Спартаке», то продлил бы контракт с Селиховым»

Камила Абдурахманова
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой рассказал о возможном уходе из московского клуба голкипера Александра Селихова.

— На ваш взгляд, нужно ли «Спартаку» продлевать контракт с Селиховым?

— Был бы я в «Спартаке», то, конечно, продлил бы с ним контракт. Вратарь хороший, нормальный. Думаю, как человек тоже хороший. Поэтому я продлил бы.

— Сильнее ли Селихов Помазуна, который может перейти в «Спартак»?

— Это не знаю. Нужно находиться внутри команды и смотреть на то, как футболист тренируется, работает и играет. Со стороны многое может быть обманчиво.

— Как оцениваете возможный переход Помазуна в «Спартак»? Стоит подписывать его?

— Это трансферная работа клуба. Чтобы разобраться, нужно находиться в коллективе. Так просто со стороны не ответить, — заявил Мостовой «ВсеПроСпорт».

«Спартак» не планирует продлевать контракт с Селиховым. Однако в контракте игрока есть опция автоматического продления, если он сыграет определенное количество матчей в сезоне.

30-летний вратарь включен в список футболистов, которые поедут на первый зимний тренировочный сбор «Спартака». При этом клуб активно ищет ему замену. Потенциальный новичок не должен быть легионером в РПЛ.

Источник: «ВсеПроСпорт»
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Александр Мостовой
Александр Селихов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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