Мостовой: «Промес и Малком навсегда останутся в памяти наших болельщиков»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о бомбардирской гонке в РПЛ между нападающим «Спартака» Квинси Промесом и форвардом «Зенита» Малкомом.

«Малком однозначно станет лучшим бомбардиром в этом сезоне. Забив четыре мяча в последнем матче, он оторвался от Промеса, — приводит Metaratings.ru слова Мостового. — Тура два-три назад мы еще могли рассуждать на эту тему. Небольшой перевес был на стороне бразильца, потому что «Зенит» станет чемпионом. Очень важно, когда тебя партнеры понимают с полуслова, это всегда было, есть и будет. Но и Промес, и Малком забивают много мячей не только из-за партнеров, а за счет своего высокого индивидуального мастерства. Конечно, команды зависимы от своих лидеров. Посмотрите, сколько Промес и Малком забили и отдали в этом сезоне».

Ветеран напомнил, что незаменимых не бывает, футбол — коллективный вид спорта.

«Но все равно такие футболисты остаются в памяти. Все мы вспоминаем Халка из «Зенита», как он забивал. Многие вообще забыли, что Малком в «Барселоне» был, это не простой футболист. Другое дело, что он в этом сезоне столько забил. Промес давно уже в «Спартаке». Если Малком останется еще года на три в «Зените», то будет в числе лучших легионеров в истории чемпионата России. Квинси уже в их числе, он лучший иностранец, который играл в России. Промес и Малком навсегда останутся в памяти наших болельщиков», — сказал Мостовой.

В нынешнем сезоне у Малкома 22 гола в 25 матчах РПЛ, у Промеса 17 голов в 22 играх.