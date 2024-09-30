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Мостовой — про Абаскаля: «Как у него еще хватает совести приезжать на стадион «Спартака»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в комментарии «СЭ» отреагировал на слова бывшего тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Ранее испанский специалист заявил match.tv, что если его назначение в «Спартак» было экспериментом, то его можно назвать роскошным.

«Забудьте про Абаскаля. Он посторонний человек в футболе, и не только в нашем. Эксперимент... У нас очень любят экспериментировать. Есть люди, которые всю жизнь отдают себя футболу, а кто-то учится... Я вообще не понимаю, как у Абаскаля хватает еще совести приезжать на стадион «Спартака», а потом где-то выступать», — сказал Мостовой «СЭ».

Абаскаль тренировал «Спартак» с лета 2022 го по апрель 2024 года. Под его руководством клуб завоевал бронзу РПЛ в сезоне 2022/23.

Александр Мостовой
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль

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