Мостовой об игре ЦСКА: «Говорил, что их будет трясти в этом сезоне»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил игру ЦСКА в этом сезоне.

«Я ранее говорил, что ЦСКА будет трясти в этом сезоне. Вот сейчас один или два игрока выпали, и все! Защитники травмировались — и теперь беда бедой. В матче с «Ростовом» мне показалось, что играют какие-то дворовые футболисты. Десять человек назад, потом десять человек вперед. Пять человек падают, затем четверо спотыкаются», — цитирует Мостового betonmobile.ru.

После 9 туров РПЛ ЦСКА набрал 13 очков и занимает 9-е место.