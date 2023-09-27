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РПЛ

Сегодня, 23:02

Мостовой об игре ЦСКА: «Говорил, что их будет трясти в этом сезоне»

Руслан Минаев
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил игру ЦСКА в этом сезоне.

«Я ранее говорил, что ЦСКА будет трясти в этом сезоне. Вот сейчас один или два игрока выпали, и все! Защитники травмировались — и теперь беда бедой. В матче с «Ростовом» мне показалось, что играют какие-то дворовые футболисты. Десять человек назад, потом десять человек вперед. Пять человек падают, затем четверо спотыкаются», — цитирует Мостового betonmobile.ru.

После 9 туров РПЛ ЦСКА набрал 13 очков и занимает 9-е место.

Источник: betonmobile.ru
Александр Мостовой
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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