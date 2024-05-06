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Сегодня, 13:26

Мостовой: «Кто такой Мусаев? Был шанс на чемпионство, но все профукали

Константин Белов
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о работе Мурада Мусаева в «Краснодаре». Специалист сменил Владимира Ивича на посту главного тренера.

«Никто не понял, зачем и как убрали Ивича. Это огромная проблема для «Краснодара». А вторая проблема — кто пришел на его место. Мусаев — кто он такой вообще? Как бы кто ни говорил, что он свой, вернулся в команду, где все знает. Что он там знает? А другие, что, дураки, получается? В этом и проблема «Краснодара». Жалко их. Был такой хороший шанс на чемпионство, но, увы, все профукали», — сказал Мостовой «РБ Спорт».

За три тура до финиша чемпионата России «Краснодар» с 50 очками располагается на втором месте в турнирной таблице. Столько же баллов у «Динамо» и «Зенита».

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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