Мостовой о лидерстве «Краснодара» в РПЛ: «Мусаев здесь ни при чем»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о лидерстве «Краснодара» в турнирной таблице чемпионата России-2024/25.

«Когда убирали Ивича, был негатив? Ну а как? Команда при Ивиче шла на первом-втором месте долгую часть чемпионата. Конечно, негатив. Убирают человека, который идет с командой на первом-втором месте. Конечно, нам, футбольным людям, это непонятно. Но я говорил и сейчас это повторю, причем не «переобуюсь», как многие сейчас это делают: у «Краснодара» сильная, хорошая команда, у них один из лучших игроков и лучший нападающий — Кордоба. Ну что, эта команда будет на седьмом месте? Да нет, конечно. И Мусаев здесь ни при чем. Какая разница, кто там у руля? Играют-то футболисты. А если будут делать такие подарки, как сделал Караваев, то вообще можно рассчитывать на большее», — приводит Metaratings слова Мостового.

«Краснодар» занимает первое место в РПЛ с 24 очками в 10 матчах. В субботу, 28 сентября «быки» обыграли «Зенит» (2:0) в матче 10-го тура чемпионата России.