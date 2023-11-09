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Сегодня, 20:44

Мостовой об Абаскале: «Спартак» нанял тренера, которого не знают даже в Испании»

Руслан Минаев
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой раскритиковал назначение Гильермо Абасскаля на пост главного тренера красно-белых.

«Только представьте себе всю величину такого клуба, как «Спартак», его традиции. А нанимают тренера, про которого даже толком не знают в самой Испании, из которой он родом. К сожалению, так у нас и происходит сегодня», — цитирует Мостового RT.

34-летний испанский специалист возглавил «Спартак» летом 2022 года. По итогам сезона-2022/23 красно-белые заняли в РПЛ третье место.

После 14 туров чемпионата России-2023/24 «Спартак» (21 очко) занимает шестое место.

Источник: RT
Александр Мостовой
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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