Мостовой: «Тедеско, Абаскаль, Виллаш-Боаш — посторонние люди, которые случайно попали в футбол»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой рассказал, что думает о бывших тренерах «Спартака». Он также высказался и о нынешнем специалисте красно-белых.

«Шалимов назвал Тедеско говном? Я про него еще два года назад это говорил — все повторяют за мной. Мои высказывания люди повторяют.

Тедеско, Абаскаль, Виллаш-Боаш — посторонние люди, которые случайно попали в футбол», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

По итогам сезона-2022/23 «Спартак» занял 3-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команду с лета 2022 года возглавляет испанский специалист Гильермо Абаскаль.