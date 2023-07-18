Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:07

Мостовой: «Тедеско, Абаскаль, Виллаш-Боаш — посторонние люди, которые случайно попали в футбол»

Виктория Кравченко
Александр Мостовой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой рассказал, что думает о бывших тренерах «Спартака». Он также высказался и о нынешнем специалисте красно-белых.

«Шалимов назвал Тедеско говном? Я про него еще два года назад это говорил — все повторяют за мной. Мои высказывания люди повторяют.

Тедеско, Абаскаль, Виллаш-Боаш — посторонние люди, которые случайно попали в футбол», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

По итогам сезона-2022/23 «Спартак» занял 3-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команду с лета 2022 года возглавляет испанский специалист Гильермо Абаскаль.

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/categories/sportnews/
Александр Мостовой
Андре Виллаш-Боаш
Игорь Шалимов
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Доменико Тедеско
15
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Провод застрял в сердечном клапане». Участница чемпионата Европы бросила спорт из-за проблем с кардиостимулятором
Почему МОК затягивает решение вопроса о допуске россиян в Париж-2024? Колонка политолога
Россия и Китай проведут военно-морское учение в Японском море в июле
Более 100 млн рублей арестовали на счетах блогера Елены Блиновской
Российские военные отразили атаки ВСУ на южнодонецком направлении
Какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» показал, сколько на самом деле весит Марио Фернандес

Мостовой: «Где еще легионеры «Зенита» смогут выиграть столько трофеев?»