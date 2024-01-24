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Сегодня, 21:29

Мостовой рассказал, что думает о ситуации с нападающим Промесом

Виктория Кравченко
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой рассказал, что думает о ситуации с нападающим Квинси Промесом, которому грозит лишение свободы сроком на девять лет по делу о контрабанде наркотиков в Нидерландах.

«Квинси Промес стал фигурантом очень печальной истории. И пока мне сложно судить и делать какие-то выводы об этом. Потому что ситуация очень сложная, мы не знаем всех деталей дела. С одной стороны, нет дыма без огня, с другой — вина ещё не доказана. А в ещё более сложном положении находится «Спартак», который не вправе нарушать законы, если вдруг его признают виновным. Так что дело запутанное, и осуждать его я не имею права. Пусть этим занимаются судьи, юристы», — цитирует Мостового RT.

По заявлению прокуратуры, Промес входил в преступную сеть, которую обвиняют во ввозе 1362 кг кокаина в страну.

Летом прошлого года Промеса приговорили к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Футболист подал апелляцию на решение суда.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1262937-mostovoi-promes-vina
Александр Мостовой
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
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