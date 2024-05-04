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Сегодня, 13:55

Мостовой — об отставке Юрана: «Еще недавно Серега держался. Не ожидал, что так произойдет»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос «СЭ» об увольнении Сергея Юрана с поста главного тренера «Пари НН» и его замену на сербского специалиста Сашу Илича.

«Мне трудно что-либо комментировать, потому что еще недавно Серега держался. Команда выступала хорошо. Вот эта серия из поражений привела ко всему. Я ездил к нему в гости поддержать. Был на какой-то игре. Честно сказать, не ожидал, что так произойдет», — сказал Мостовой «СЭ».

Сегодня, 4 мая, сербский специалист подписал контракт с «Пари НН» до 2025 года. Ранее в отставку был отправлен Сергей Юран.

В турнирной таблице РПЛ команда занимает 11-е место. Завтра, 5 мая, «Пари НН» сыграет со «Спартаком» в 27-м туре чемпионата России.

Александр Мостовой
Саша Илич
Сергей Юран
ФК Нижний Новгород
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