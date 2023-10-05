Мостовой об Ивиче в «Спартаке»: «Нравится его подход — без пафоса и прыганья»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о том, что красно-белых может возглавить главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич.

«Владимир — молодец вообще. Он приехал в «Краснодар» без шума, спокойно наладил игру в команде, в этом сезоне хорошо идет. Ивич в прошлом году должен был выиграть Кубок, они играли лучше ЦСКА. Ивич же приходил в «Краснодар», который шел шестым-седьмым в чемпионате, и он там все наладил. Такой подход мне нравится: без пафоса, прыганья, бега — это потому что Владимир в футбол играл», — цитирует Мостового Metaratings.ru.

По данным «СЭ», главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль может быть отправлен в отставку в случае поражения от ЦСКА в 11-м туре РПЛ. Матч состоится 8 октября на «Открытие Банк Арене».

46-летний Ивич возглавляет «Краснодар» с января 2023 года. В нынешнем сезоне под руководством серба команда лидирует в чемпионате России с 24 очками.