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Сегодня, 11:27

Мостовой рассказал, когда сможет пройти стажировку в «Спартаке» у Станковича

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос «СЭ» о прохождении стажировки в штабе главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

«На матче звезд перебросились фразами со Станковичем. Все зависит от календаря. У них выезда, игры. Я же свободный человек. Посмотрим, как лучше сделать. Нужно же приехать на базу, посмотреть тренировки», — сказал Мостовой «СЭ».

После 8-ми туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. В следующем туре команда Станковича сыграет с московским «Динамо» 22 сентября, начало матча — в 16:30 по московскому времени.

Александр Мостовой
Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)

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