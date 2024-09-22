Мостовой рассказал, когда сможет пройти стажировку в «Спартаке» у Станковича

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос «СЭ» о прохождении стажировки в штабе главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

«На матче звезд перебросились фразами со Станковичем. Все зависит от календаря. У них выезда, игры. Я же свободный человек. Посмотрим, как лучше сделать. Нужно же приехать на базу, посмотреть тренировки», — сказал Мостовой «СЭ».

После 8-ми туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. В следующем туре команда Станковича сыграет с московским «Динамо» 22 сентября, начало матча — в 16:30 по московскому времени.