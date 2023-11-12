Мостовой заявил, что не ждал вызов в сборную России: «Немного неожиданно было»

Сегодня, 08:00
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился впечатлениями от вызова в сборную России.
— Немного неожиданно было, не особо сильно ждал, потому что я после травмы. Два с половиной месяца пропустил, сыграл только три игры. Но приятно, что вызвали.
— Вам, кстати, тренерский штаб объяснил, почему после этого решил вызвать?
— В сборной? Нет, конечно. Что объяснять — список есть, едешь!
— Знаете кого-нибудь из игроков Кубы? Видели кого-то хоть раз в жизни?
— Я вообще без понятия, не знаю никого.
— А что-нибудь про Кубу знаете?
— Сигары, ром знаю. Надеюсь, привезут.
— Про Че Гевару знаете, наверное?
— Знаю-знаю вкратце.
— Вообще интересно играть с такими соперниками?
— За сборную всегда интересно. Это честь играть за сборную, всегда интересно играть. Даже против кубинцев!
С 13 по 18 ноября национальная команда России проведет учебно-тренировочный сбор на базе в Новогорске. Всего в расширенный состав попали 29 футболистов.
20 ноября сборная России проведет товарищеский матч против Кубы, который пройдет в Волгограде.