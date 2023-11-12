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Сегодня, 08:00

Мостовой заявил, что не ждал вызов в сборную России: «Немного неожиданно было»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился впечатлениями от вызова в сборную России.

— Немного неожиданно было, не особо сильно ждал, потому что я после травмы. Два с половиной месяца пропустил, сыграл только три игры. Но приятно, что вызвали.

— Вам, кстати, тренерский штаб объяснил, почему после этого решил вызвать?

— В сборной? Нет, конечно. Что объяснять — список есть, едешь!

— Знаете кого-нибудь из игроков Кубы? Видели кого-то хоть раз в жизни?

— Я вообще без понятия, не знаю никого.

— А что-нибудь про Кубу знаете?

— Сигары, ром знаю. Надеюсь, привезут.

— Про Че Гевару знаете, наверное?

— Знаю-знаю вкратце.

— Вообще интересно играть с такими соперниками?

— За сборную всегда интересно. Это честь играть за сборную, всегда интересно играть. Даже против кубинцев!

С 13 по 18 ноября национальная команда России проведет учебно-тренировочный сбор на базе в Новогорске. Всего в расширенный состав попали 29 футболистов.

20 ноября сборная России проведет товарищеский матч против Кубы, который пройдет в Волгограде.

Андрей Мостовой
Сборная России по футболу
ФК Зенит
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