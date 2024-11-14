Мостовой рассказал, что никто не выдает ему имя того, кто не захотел видеть его в «Спартаке»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой сообщил о том, почему «Спартак» отказал ему в стажировке.

Изначально планировалось, что Мостовой, который обучается в академии РФС, пройдет стажировку в «Спартаке», но клуб выразил недовольство из-за интервью футболиста. В результате Александр прошел стажировку в «Динамо».

13 ноября Мостовой присутствовал на матче Лиги легенд на стадионе «Спартака» между красно-белыми и «Динамо» (1:2), который был посвящен Федору Черенкову.

— Вы все-таки на стадионе «Спартака», но могли бы оказаться здесь и раньше...

— Но кто-то не захотел.

— Понимаете, кто именно отменил вашу стажировку?

— Не знаю... Никто мне не выдает этого.

— Пережили этот момент?

— Конечно, пережил. Тем более в тот момент я находился в больнице и в какой-то мере даже обрадовался, потому что мне не нужно было на следующий день ехать в «Спартак». В итоге остался долечиваться, а потом отправился на стажировку в «Динамо», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».