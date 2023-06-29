Мостовой рассказал, что нужно Пиняеву, чтобы вырасти в сильного игрока

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что согласен с выбором форварда «Локомотива» Сергея Пиняева лучшим молодым игроком в прошедшем сезоне РПЛ.

«Тут со мной должны соглашаться, а не я. Я про Пиняева еще года два назад говорил. Он одаренный футболист, природа его наградила такими качествами. Поэтому он должен их использовать по максимуму, если хочет вырасти в сильного игрока. Природа ведь не всех награждает такими талантами. Он однозначно лучший молодой игрок РПЛ», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Мостового.

Пиняев перешел в «Локомотив» в зимнее трансферное окно. В составе железнодорожников 18-летний форвард провел 12 матчей и отметился 2 голами. Ранее футболист выступал за «Крылья Советов».